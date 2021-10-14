Майгуров не исключил возвращения в сборную Глазыриной, отбывшей две допинг-дисквалификации

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Екатерина Глазырина, которая отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, может вернуться в национальную команду. Независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (Biathlon Integrity Unit) подтвердил окончание дисквалификации Глазыриной.

«В эту среду, 13 октября, BIU уведомил Союз биатлонистов России о том, что Екатерина Глазырина может вернуться к соревновательной деятельности, поскольку срок её годичной предварительной дисквалификации истёк 24 сентября. Как президент СБР я не вижу препятствий к возвращению Кати в сборную команду России, если её результаты будут соответствовать, но по-человечески мне очень жаль, что эти 12 месяцев были вычеркнуты из её спортивной жизни», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Напомним, 24 сентября 2020 года Глазырина, в феврале 2019 года вернувшаяся в профессиональный спорт после двухгодичной дисквалификации за применение запрещённых веществ, была вновь отстранена от соревнований за предполагаемые нарушения антидопинговых правил.