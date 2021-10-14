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Источник: в убийстве 15-летнего мальчика под Рязанью заподозрили российскую биатлонистку

Источник: в убийстве 15-летнего мальчика под Рязанью заподозрили российскую биатлонистку
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Трёхкратная чемпионка России по ачери-биатлону (в этом видео вместо винтовки используется лук) Мария Корнеева подозревается в причастности к трагическому инциденту в Рязанской области, в результате которого был убит 15-летний Роман Федулов. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.

В традиционном биатлоне 29-летняя Корнеева является кандидатом в мастера спорта.

По словам сожителя Корнеевой Владислава Цикунова, именно она должна была оглушить его пасынка Рому, который стал жертвой, и потом нарисовать на его теле оккультный символ. Цикунов утверждает, что Мария ударила Рому ножом, он же нашёл его уже мёртвым.

Как сообщает телеграм-канал Baza, следствие считает, что они убили мальчика во время совершения оккультного обряда.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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