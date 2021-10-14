Источник: в убийстве 15-летнего мальчика под Рязанью заподозрили российскую биатлонистку
Поделиться
Трёхкратная чемпионка России по ачери-биатлону (в этом видео вместо винтовки используется лук) Мария Корнеева подозревается в причастности к трагическому инциденту в Рязанской области, в результате которого был убит 15-летний Роман Федулов. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash.
В традиционном биатлоне 29-летняя Корнеева является кандидатом в мастера спорта.
По словам сожителя Корнеевой Владислава Цикунова, именно она должна была оглушить его пасынка Рому, который стал жертвой, и потом нарисовать на его теле оккультный символ. Цикунов утверждает, что Мария ударила Рому ножом, он же нашёл его уже мёртвым.
Как сообщает телеграм-канал Baza, следствие считает, что они убили мальчика во время совершения оккультного обряда.
Комментарии
- 14 октября 2021
-
14:48
-
12:23
-
10:39
- 13 октября 2021
-
19:28
-
12:35
-
12:28
-
11:53
-
10:59
-
00:23
- 12 октября 2021
-
18:14
-
17:43
-
16:18
-
00:07
- 11 октября 2021
-
15:16
-
11:46
- 10 октября 2021
-
16:24
-
16:01
-
14:44
-
14:00
-
13:50
-
13:02
-
12:36
-
11:08
- 9 октября 2021
-
22:52
-
17:59
-
17:40
-
16:30
-
15:45
-
14:19
-
13:45
-
13:19
- 8 октября 2021
-
18:34
-
15:36
-
15:20
-
15:08
Партнерский контент