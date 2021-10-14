Анастасия Гореева показала новую форму сборной России по биатлону в сезоне-2021/2022. Фото

Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как будут выглядеть комбинезоны национальной команды в сезоне-2021/2022.

«Комбинезон сборной России на сезон-2021/2022. Оценим?» — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/nastua_goreeva

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.

В сезоне-2020/2021 Анастасия Гореева заняла 79-е место в личном зачёте. На счету спортсменки 20 очков. Лучшей представительницей России стала Светлана Миронова, которая с 440 очками обосновалась на 19-й строчке. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф, выигравшая 13 гонок. У неё 1152 очка. Следом расположились её соотечественница Марте Рёйселанд и немка Франциска Пройс.