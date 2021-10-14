Анастасия Гореева показала новую форму сборной России по биатлону в сезоне-2021/2022. Фото

Биатлонистка сборной России Анастасия Гореева опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как будут выглядеть комбинезоны национальной команды в сезоне-2021/2022.
«Комбинезон сборной России на сезон-2021/2022. Оценим?» — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/nastua_goreeva
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября.
В сезоне-2020/2021 Анастасия Гореева заняла 79-е место в личном зачёте. На счету спортсменки 20 очков. Лучшей представительницей России стала Светлана Миронова, которая с 440 очками обосновалась на 19-й строчке. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф, выигравшая 13 гонок. У неё 1152 очка. Следом расположились её соотечественница Марте Рёйселанд и немка Франциска Пройс.
- 14 октября 2021
-
16:16
-
14:48
-
12:23
-
10:39
- 13 октября 2021
-
19:28
-
12:35
-
12:28
-
11:53
-
10:59
-
00:23
- 12 октября 2021
-
18:14
-
17:43
-
16:18
-
00:07
- 11 октября 2021
-
15:16
-
11:46
- 10 октября 2021
-
16:24
-
16:01
-
14:44
-
14:00
-
13:50
-
13:02
-
12:36
-
11:08
- 9 октября 2021
-
22:52
-
17:59
-
17:40
-
16:30
-
15:45
-
14:19
-
13:45
-
13:19
- 8 октября 2021
-
18:34
-
15:36
-
15:20