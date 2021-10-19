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Евгений Гараничев объяснил, что испытывает биатлонист, когда его «накрывает»

Евгений Гараничев объяснил, что испытывает биатлонист, когда его «накрывает»
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Биатлонист сборной России Евгений Гараничев ответил на вопрос, что это за состояние, когда спортсмена «накрывает».

«Очень быстро закисают мышцы. Это как пройти по лестнице без подготовки десяток-другой пролётов в многоэтажном доме. В какой-то момент хочется просто остановиться, поскольку ты чувствуешь, что не можешь поднять ногу на следующую ступеньку.

На дистанции это ощущается ещё сильнее: ты постоянно в движении, и по мере того, как мышцы наливаются молочной кислотой, теряешь способность шевелить ногами и ничего не можешь с этим поделать. Даже со спуска не получается отдохнуть, сесть хорошо, чтобы мышцы расслабились. Вместо расслабления накатывает сильная ноющая боль.

Накрыть может из-за высоты, если чересчур быстро начал гонку. Возможно, в этот момент что-то происходит с кровообращением: поднимается температура, всё вокруг кружится, ты ничего не соображаешь, тошнит. Хотя иногда и на тренировках выворачивает», — цитирует Гараничева «RT на русском».

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