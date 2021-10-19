Евгений Гараничев объяснил, что испытывает биатлонист, когда его «накрывает»

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев ответил на вопрос, что это за состояние, когда спортсмена «накрывает».

«Очень быстро закисают мышцы. Это как пройти по лестнице без подготовки десяток-другой пролётов в многоэтажном доме. В какой-то момент хочется просто остановиться, поскольку ты чувствуешь, что не можешь поднять ногу на следующую ступеньку.

На дистанции это ощущается ещё сильнее: ты постоянно в движении, и по мере того, как мышцы наливаются молочной кислотой, теряешь способность шевелить ногами и ничего не можешь с этим поделать. Даже со спуска не получается отдохнуть, сесть хорошо, чтобы мышцы расслабились. Вместо расслабления накатывает сильная ноющая боль.

Накрыть может из-за высоты, если чересчур быстро начал гонку. Возможно, в этот момент что-то происходит с кровообращением: поднимается температура, всё вокруг кружится, ты ничего не соображаешь, тошнит. Хотя иногда и на тренировках выворачивает», — цитирует Гараничева «RT на русском».