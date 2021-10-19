Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Норвежцы, берегитесь!» Латыпов показал новую тренировочную методику сборной России

«Норвежцы, берегитесь!» Латыпов показал новую тренировочную методику сборной России
Комментарии

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» забавное видео, на котором запечатлён необычный метод подготовки к грядущему сезону-2021/2022.

Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

«Тренируем к новому сезону Даниила Серохвостова под чутким руководством Антона Бабикова! Для подготовки все средства хороши. Норвежцы, берегись! Роскосмос, возьмите парня на заметку», — написал Латыпов под видео.

Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. Главными соревнованиями сезона-2021/2022 станут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Ранее тренерский штаб мужской сборной России назвал предварительный состав на первый этап Кубка мира, в него вошли: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.

Новость по теме
Эдуард Латыпов объявил цель на сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021