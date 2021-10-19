«Норвежцы, берегитесь!» Латыпов показал новую тренировочную методику сборной России

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов опубликовал в «Инстаграме» забавное видео, на котором запечатлён необычный метод подготовки к грядущему сезону-2021/2022.

Публикация доступна в «инстаграме» Эдуарда Латыпова.

«Тренируем к новому сезону Даниила Серохвостова под чутким руководством Антона Бабикова! Для подготовки все средства хороши. Норвежцы, берегись! Роскосмос, возьмите парня на заметку», — написал Латыпов под видео.

Очередной сезон Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. Главными соревнованиями сезона-2021/2022 станут зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Ранее тренерский штаб мужской сборной России назвал предварительный состав на первый этап Кубка мира, в него вошли: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили.