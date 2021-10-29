Васильев: Елисеев — неадекватный и высокомерный. С такими умниками надо разбираться в мае

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о конфликте между старшим тренером мужской команды Юрием Каминским и биатлонистом Матвеем Елисеевым.

В августе Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, они поссорились, и биатлонист перешёл в группу тренера Сергея Башкирова.

«Я хорошо знаю эту ситуацию и в курсе того, как Матвей себя вёл по отношению к тренерам, как он их посылал. На меня, правда, все ополчились из-за этого. Оказалось, что всё так и было. Он действительно ведёт себя неадекватно и высокомерно.

С такими умниками, как Елисеев, надо разбираться в мае. Их надо ставить на самоподготовку, и пусть отбираются сначала через Кубок России, потом через Кубок IBU и так далее. С ними только один рецепт: отправлять на отбор на общих основаниях. А то они у нас такие все зазвездившиеся и непоколебимые. Хотя это они себя решили такими сделать, но это совершенно не так.

На примере Елисеева надо было сделать показательную порку, вывести из состава команды. Независимо от того, какие он раньше показывал результаты. В последнем сезоне он вообще по минуте проигрывал на последнем круге. Это что за результаты такие? Даже на первенство водокачки нельзя с таким ехать», — цитирует Васильева «РИА Новости Спорт».