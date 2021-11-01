Вирер: следующие 16 дней проведём на тренировочном сборе в Идре

31-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер, завершившая сезон-2020/2021 на пятой строчке общего зачёта Кубка мира, опубликовала фото с борта самолёта. По словам спортсменки, ближайшее время она будет усиленно готовиться к новому сезону.

Публикация доступна в «инстаграме» Доротеи Вирер.

«Только что приземлилась в Швеции. Следующие 16 дней проведём на тренировочном сборе в Идре», — подписала фотографии Вирер.



Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.



Ранее титулованная биатлонистка ответила, завершит ли карьеру после Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).