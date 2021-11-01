СБР сделал замечание члену группы Каминского за публикацию результатов контрольного старта
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Союз биатлонистов России (СБР) сделал замечание члену сервис-бригады мужской сборной России Михаилу Дуркину за публикацию результатов контрольной тренировки группы Юрия Каминского. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.
Напомним, в минувший четверг, 28 октября, группа Каминского провела в Якутии тренировку со сборной России по лыжным гонкам, которая на сборах была представлена группой Олега Перевозчикова. Дуркин в своём «инстаграме» выложил результаты гонки и хоть впоследствии данную публикацию и удалил, замечание от СБР получил.
«Члену сервис-бригады сделали наказание, так как не стоит выкладывать какие бы то ни было результаты на публику. Это точно не работа сервисмена», — говорится в сообщении СБР.
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