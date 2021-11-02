«Биатлонисты против лыжников». Башкиров рассказал об играх в футбол и флорбол на сборах

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о том, что они с тренерами по лыжным гонкам часто устраивают соревнования в командных видах спорта.
«Уже стало традицией устраивать спортивные игры «биатлонисты против лыжников». Удалось ли её продолжить на сборах в Рамзау? Был и футбол, и флорбол, но спортсменам играть нельзя, играли только тренеры. Лыжники возят с собой клюшки, поэтому решили сыграть сначала во флорбол. Мы выиграли, а потом они три раза взяли у нас реванш в футболе.
Зачем соглашались на футбол, если во флорболе сильнее? У нас мячи сломались (смеётся). Они же пластмассовые, треснули пополам. Проехали по близлежащим магазинам – мячей для флорбола не нашли. Вот и пришлось играть в футбол», — приводит слова Башкирова Союз биатлонистов России.
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