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«Биатлонисты против лыжников». Башкиров рассказал об играх в футбол и флорбол на сборах

«Биатлонисты против лыжников». Башкиров рассказал об играх в футбол и флорбол на сборах
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о том, что они с тренерами по лыжным гонкам часто устраивают соревнования в командных видах спорта.

«Уже стало традицией устраивать спортивные игры «биатлонисты против лыжников». Удалось ли её продолжить на сборах в Рамзау? Был и футбол, и флорбол, но спортсменам играть нельзя, играли только тренеры. Лыжники возят с собой клюшки, поэтому решили сыграть сначала во флорбол. Мы выиграли, а потом они три раза взяли у нас реванш в футболе.

Зачем соглашались на футбол, если во флорболе сильнее? У нас мячи сломались (смеётся). Они же пластмассовые, треснули пополам. Проехали по близлежащим магазинам – мячей для флорбола не нашли. Вот и пришлось играть в футбол», — приводит слова Башкирова Союз биатлонистов России.

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