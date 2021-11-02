«На 100% человек настроения». Тириль Экхофф – о характере Доротеи Вирер

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф высказалась о характере итальянки Доротеи Вирер.

«Она на 100% человек настроения. В хорошем настроении она очень милая и дружелюбная, но ты никогда не знаешь, в каком она настроении. Считаю, что я гораздо более уравновешенная, чем она», — приводит слова Экхофф Ski-nordique.

31-летняя Экхофф — обладательница Кубка мира в общем зачёте в сезоне-2020/2021, олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, 10-кратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира по биатлону.

31-летняя Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.