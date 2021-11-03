Дмитрий Губерниев: если бы я стал футболистом, никакой карьеры у Акинфеева не случилось бы

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что, если бы он стал футболистом, у вратаря ЦСКА, экс-голкипера сборной России Игоря Акинфеева не получилось бы карьеры. В подростковом возрасте Губерниев занимался греблей.
«Вообще меня много куда звали. Приглашали, например, в 14 лет вратарём в «Торпедо», потому что мы выиграли кубок района по футболу. Я очень здорово тогда играл в воротах.
Я всегда был высокий. В 14 лет уже под метр девяносто. Акинфеев должен быть благодарен гребле, потому что, если бы я пошёл тогда играть в футбол, никакой бы карьеры у Игоря не случилось, он был бы второй или третий. Меня и в волейбол приглашали в Зеленограде играть, и в баскетбол. Но я был гребец. Не пропустил ни одной тренировки, мечтал выиграть Олимпиаду», — приводит слова Губерниева «7 дней».
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