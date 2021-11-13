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Симон выиграла спринт на открытии сезона в Шушене, Рёйселанд — 2-я, Экхофф — 3-я

Симон выиграла спринт на открытии сезона в Шушене, Рёйселанд — 2-я, Экхофф — 3-я
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В Шушене (Норвегия) состоялась женская спринтерская гонка, официально открывшая международный биатлонный сезон – 2021/2022. Её победительницей стала француженка Жулия Симон, второе место у норвежки Марте Рёйселанд, третьей стала обладательница Кубка мира – 2020/2021, другая норвежка Тириль Экхофф.

Открытие сезона. Идра (Швеция). Спринт. Женщины. 7,5 км.

1. Жулия Симон (Франция) – 21.29,4 (0 промахов)
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – отставание 3,6 секунды (1)
3. Тириль Экхофф (Норвегия) + 21,8 (1)
4. Клоэ Шевалье (Франция) + 37,4 (1)
5. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) + 48,9 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) + 50,1 (0)
7. Анаис Бескон (Франция) + 52,9 (1)
8. Юлия Джима (Украина) + 1.00,2 (1)
9. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) + 1.09,7 (1)
10. Анастасия Меркушина (Украина) + 1.18,1 (0).

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