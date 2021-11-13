Тириль Экхофф обсудила с Уле-Эйнаром Бьорндаленом олимпийскую трассу в Пекине

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о том, что она обсудила с многократным чемпионом мира Уле-Эйнаром Бьорндаленом условия, которые ожидают спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
«Я немного поговорила с Уле-Эйнаром о трассе и о том, что нас ждёт на Олимпиаде. Он говорит, что это очень похоже на Антерсельву, поэтому считаю, что Марта Олсбю является фаворитом. Он также рассказал о ветровой ситуации. Ветер дует слева направо, так что мы смогли потренироваться стрелять при таких условиях. Мы уделили этому много времени.
Мне нравятся новые места, и я считаю, что это увлекательно. Все мы, спортсмены, находимся в одинаковой ситуации, за исключением китайцев, которым разрешили тренироваться на этих трассах регулярно», — приводит слова Экхофф VG.
- 13 ноября 2021
-
21:40
-
17:46
-
16:26
-
15:51
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:34
-
11:38
-
10:40
- 12 ноября 2021
-
22:56
-
21:12
-
18:55
-
16:16
-
13:07
-
12:19
-
11:01
-
10:55
- 11 ноября 2021
-
20:46
-
19:12
-
16:24
-
14:09
-
00:59
-
00:47
- 10 ноября 2021
-
18:50
-
16:12
-
15:34
-
12:20
-
00:02
- 9 ноября 2021
-
21:16
-
20:12
-
18:58
-
18:19
-
17:24
-
15:43