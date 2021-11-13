Тириль Экхофф обсудила с Уле-Эйнаром Бьорндаленом олимпийскую трассу в Пекине

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о том, что она обсудила с многократным чемпионом мира Уле-Эйнаром Бьорндаленом условия, которые ожидают спортсменов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Я немного поговорила с Уле-Эйнаром о трассе и о том, что нас ждёт на Олимпиаде. Он говорит, что это очень похоже на Антерсельву, поэтому считаю, что Марта Олсбю является фаворитом. Он также рассказал о ветровой ситуации. Ветер дует слева направо, так что мы смогли потренироваться стрелять при таких условиях. Мы уделили этому много времени.

Мне нравятся новые места, и я считаю, что это увлекательно. Все мы, спортсмены, находимся в одинаковой ситуации, за исключением китайцев, которым разрешили тренироваться на этих трассах регулярно», — приводит слова Экхофф VG.