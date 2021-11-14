Понсилуома выиграл укороченную индивидуалку в Идре, Самуэльссон — второй
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В Идре (Швеция) на открытии международного сезона — 2021/2022 состоялась укороченная индивидуальная гонка. Победу в ней одержал шведский биатлонист Мартин Понсилуома, вторым стал Себастиан Самуэльссон, третьим – швейцарец Йоша Буркхальтер.
Открытие сезона. Идра (Швеция). Укороченная индивидуальная гонка. Мужчины. 10 км.
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 37.13,5 секунды (2 промаха)
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 7,6 (2)
3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) + 49,6 (0)
4. Йеспер Нелин (Швеция) + 1.04,3 (3)
5. Мальте Стефанссон (Швеция) + 1.08,7 (2)
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.26,7 (3).
Отметим, что в прошедшей ранее спринтерской гонке первым был Самуэльссон, а Понсилуома занял третье место.
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