Понсилуома выиграл укороченную индивидуалку в Идре, Самуэльссон — второй

В Идре (Швеция) на открытии международного сезона — 2021/2022 состоялась укороченная индивидуальная гонка. Победу в ней одержал шведский биатлонист Мартин Понсилуома, вторым стал Себастиан Самуэльссон, третьим – швейцарец Йоша Буркхальтер.

Открытие сезона. Идра (Швеция). Укороченная индивидуальная гонка. Мужчины. 10 км.

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 37.13,5 секунды (2 промаха)

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – отставание 7,6 (2)

3. Йоша Буркхальтер (Швейцария) + 49,6 (0)

4. Йеспер Нелин (Швеция) + 1.04,3 (3)

5. Мальте Стефанссон (Швеция) + 1.08,7 (2)

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.26,7 (3).

Отметим, что в прошедшей ранее спринтерской гонке первым был Самуэльссон, а Понсилуома занял третье место.