Баккен станет последним участником от Норвегии на этапе Кубка мира в Эстерсунде

23-летний норвежский биатлонист Сиверт Баккен примет участие в первом этапе Кубка мира, который состоится в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 5 декабря. Он выиграл конкуренцию за место в составе у Филипа Андерсена.
Это решение было принято тренерским штабом после предсезонного турнира в норвежском Шушене, где Баккен продемонстрировал хорошие результаты. Биатлонист выиграл спринт, а также вошёл в топ-10 в масс-старте. В гонках принимали участие спортсмены из Чехии, Норвегии, Франции и Швеции.
1-й этап. Эстерсунд (Швеция). 26-28 ноября.
27 ноября – индивидуальная гонка, женщины
27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины
28 ноября – спринт, женщины
28 ноября – спринт, мужчины
2-й этап. Эстерсунд (Швеция). 29 ноября – 5 декабря
2 декабря – спринт, женщины
2 декабря – спринт, мужчины
4 декабря – гонка преследования, женщины
4 декабря – эстафета, мужчины
5 декабря – эстафета, женщины
5 декабря – гонка преследования, мужчины
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