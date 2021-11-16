Баккен станет последним участником от Норвегии на этапе Кубка мира в Эстерсунде

23-летний норвежский биатлонист Сиверт Баккен примет участие в первом этапе Кубка мира, который состоится в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 5 декабря. Он выиграл конкуренцию за место в составе у Филипа Андерсена.

Это решение было принято тренерским штабом после предсезонного турнира в норвежском Шушене, где Баккен продемонстрировал хорошие результаты. Биатлонист выиграл спринт, а также вошёл в топ-10 в масс-старте. В гонках принимали участие спортсмены из Чехии, Норвегии, Франции и Швеции.

1-й этап. Эстерсунд (Швеция). 26-28 ноября.

27 ноября – индивидуальная гонка, женщины



27 ноября – индивидуальная гонка, мужчины



28 ноября – спринт, женщины



28 ноября – спринт, мужчины

2-й этап. Эстерсунд (Швеция). 29 ноября – 5 декабря



2 декабря – спринт, женщины



2 декабря – спринт, мужчины



4 декабря – гонка преследования, женщины



4 декабря – эстафета, мужчины



5 декабря – эстафета, женщины



5 декабря – гонка преследования, мужчины