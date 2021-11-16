Евгения Буртасова выиграла масс-старт на контрольной тренировке сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Буртасова одержала победу на контрольной тренировке национальной команды. Спортсменка выиграла масс-старт.

Второй к финишу пришла Анастасия Шевченко, замкнула тройку Кристина Резцова. Следующую тройку составили Лариса Куклина, Светлана Миронова и Наталья Гербулова. Тамара Дербушева упала на первом круге и сломала винтовку.

Результаты контрольного масс-старта

1. Евгения Буртасова (Новосибирская область – Кемеровская область) – 36.19 (1 промах)

2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 36.30 (1)

3. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 36.33 (3)

4. Лариса Куклина (ЯНАО) 36.36 (2)

5. Светлана Миронова (Свердловская область) – 36.41 (4)

6. Наталья Гербулова (Красноярский край) – 36.47 (2)

7. Виктория Сливко (Тюменская область) – 36.52 (2)

8. Валерия Васнецова (Пермский край) – 37.04 (5)

9. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) 37.13 (1)

10. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 37.15 (5)

11. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) – 37.26 (4)

12. Ульяна Нигматуллина (Удмуртия) – 37.26 (5)

13. Анастасия Гореева (Московская область) – 37.32 (5)

14. Полина Плюснина (Мордовия) – 37.38 (1)

15. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 38.16 (5)

16. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 38.38 (5)

17. Ксения Шнейдер (Тюменская область) – 39.11 (3)

18. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 39.25 (4)

Напомним, вчера, 15 ноября, биатлонистки провели спринтерскую контрольную тренировку. В ней идентичное время показали Куклина и Миронова, разделившие первое место. Также в первую шестёрку попали Дербушева, Валерия Васнецова, Резцова и Ульяна Нигматуллина. По итогам контрольных гонок 15 и 16 ноября в Тюмени будут сформированы составы женской сборной России на Кубок мира и Кубок IBU.