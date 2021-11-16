Тамара Дербушева выступила в масс-старте со сломанной винтовкой. Фото

Российская биатлонистка Тамара Дербушева выступила в контрольном масс-старте национальной команды со сломанной винтовкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Голый спорт».
Дербушева сломала крюк приклада на первом же круге масс-старта в Тюмени и дальше стреляла уже без него все четыре рубежа. Стрельбу лёжа спортсменка отработала без промахов, всего же на её счету четыре промаха. Она заняла 18-е, последнее место.
Фото: https://t.me/fyiwdwytm
Дербушева не попала в состав сборной России на первые этапы Кубка мира. В соответствии с критериями отбора Россию представят: Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).
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