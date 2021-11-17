Тамара Дербушева прокомментировала выступление в масс-старте со сломанной винтовкой

Российская биатлонистка Тамара Дербушева, выступившая в контрольном масс-старте национальной команды со сломанной винтовкой, прокомментировала случившееся.

Дербушева сломала крюк приклада на первом же круге масс-старта в Тюмени и дальше стреляла уже без него все четыре рубежа. Стрельбу лёжа спортсменка отработала без промахов, всего же на её счету четыре промаха. Она заняла 18-е, последнее место.

«Мы шли все вместе, я немного не справилась со спуском, улетела с трассы и сломала крюк. Поэтому дальше пришлось работать без него.

Я встала-то быстро. Просто потом, пока его поправляла, чтобы хоть как-то было удобно передвигаться, достаточно времени прошло. Девчонки успели уже проехать половину подъёма. Пришлось догонять сразу. Поэтому выбилась из своего темпа. Вначале сильно расстроилась. Но потом подумала, что главное доехать так, попытаться хоть как-то отстрелять и закончить гонку», — цитирует Дербушеву «Тюменская арена».