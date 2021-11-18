Анфиса Резцова: Шашилов беспредельничает. Почувствовал себя королём женского биатлона?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова поделилась воспоминаниями о работе с тренером Михаилом Шашиловым.

«Он меня тоже тренировал. Но на тот период он был более сознательный, правильный тренер. Мне дал много положительного в стрельбе. А сейчас он просто беспредельничает. Почувствовал себя королём женского биатлона? Я уже высказывала это в интервью. Меня даже дочь отругала. Но я сказала о том, что накипело. Здесь чисто психологически «убивают» спортсменов этим поведением», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

На стартовых этапах Кубка мира в соответствии с критериями отбора Россию представят: Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).