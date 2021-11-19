Тренер сборной России рассказал, как у Фуркада «отъехала крыша» на финале КМ в Тюмени

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал историю, которая приключилась с пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом на финальном этапе сезона-2017/2018 Кубка мира, который проходил в Тюмени. С Фуркадом тогда работал Франк Бадью, призёр Олимпиады-1992 в стрельбе из винтовки с 10 метров.
«В Тюмени на финале Кубка мира-2018 был интересный эпизод. Фуркад уехал с пристрелки перед масс-стартом и взял запасную винтовку. Я тогда подумал: основную сломал, что ли? В общем, Фуркад побежал гонку с запасной – проиграл всё на свете (19-е место с 4 промахами – Прим. «Чемпионата»).
Я решил: надо поймать Бадью, они уезжают в пять утра. Я нашёл переводчицу, чтобы всё понять дословно, встретил его с утра: объясни, для чего вы поменяли винтовку? Бадью рассказал: у Фуркада немного крыша отъехала, и он решил, что с любой винтовкой стрельнет. Бадью с ним поспорил: с любой винтовки не стрельнешь, бери запасную, беги гонку – и убедишься.
Я слушал Бадью и не мог понять: ребята, вы рискнули гонкой Кубка мира ради такого спора? А он ответил: зато ты представь, какая мотивация появляется у Мартена – сначала возомнил себя, потом получил по носу и разозлился. То есть Бадью пожертвовал одной гонкой и доказал Фуркаду, что надо работать даже после самого успешного сезона. Великий тренер», — цитирует Шашилова Sports.ru.
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