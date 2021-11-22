Президент СБР Виктор Майгуров предложил упразднить отбор в сборную России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказал мнение, что отборочные соревнования, по итогам которых определяется окончательный состав национальной команды на этапы Кубка мира, не нужны.

«В моём понимании вообще бы не проводить отборов. Естественно, лучше формировать состав, как те же норвежцы, – с весны. А контрольные тренировки пусть носят текущий характер: показывают состояние, возможности спортсменов.

Всё равно у нас в двух женских командах собраны лучшие по результатам предыдущего сезона. И нам достаточно этих спортсменок, чтобы из них выбрать 12, которые поедут в Европу. То есть выступайте здорово в предыдущем сезоне (причём даже на российских стартах), попадайте на централизованную подготовку – и вы с большой вероятностью попадёте на Кубок мира или Кубок IBU. Первая команда у нас формируется больше по международным стартам, но вторая – в том числе и по российским. Дверь ни для кого не закрывается.

Почему проводим отбор? Потому что этого требует спортивная общественность, в том числе регионы. По мужчинам вы видели решение: пять человек не участвовали в отборах, на Кубок мира оставалось одно место. По большому счёту и у женщин две могли не участвовать: Миронова и Нигматуллина. Но, чтобы проходить в команду без отборов, нужно показывать достойные результаты в прошедшем сезоне. Сегодня у нас практически нет явного-явного лидера у женщин, много спортсменок примерно одного уровня», — приводит слова Майгурова Sports.ru.