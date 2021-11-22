Стал известен состав сборной Франции на первые этапы Кубка мира по биатлону
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Объявлены составы сборной Франции на первые этапы Кубка мира – 2021/2022 по биатлону, которые пройдут в Эстерсунде (Швеция). Первый – с 27-го по 28-е ноября, второй – со 2-го по 5-е декабря.
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Кло Шевалье и Жюли Симон.
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонин Гигона и Эмильен Жаклен.
Главный тренером сборной Франции по биатлону является бывший биатлонист Стефан Бутье.
Напомним, в прошлом сезоне общий зачёт Кубка мира выиграли норвежцы: у женщин – Тириль Экхофф, у мужчин – Йоханнес Бё. В Кубка Наций также лучшими стали женская и мужская сборная Норвегии. Женская команда Франции заняла четвёртое место, мужская — второе.
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