Стал известен состав сборной Франции на первые этапы Кубка мира по биатлону

Объявлены составы сборной Франции на первые этапы Кубка мира – 2021/2022 по биатлону, которые пройдут в Эстерсунде (Швеция). Первый – с 27-го по 28-е ноября, второй – со 2-го по 5-е декабря.

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Кло Шевалье и Жюли Симон.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонин Гигона и Эмильен Жаклен.

Главный тренером сборной Франции по биатлону является бывший биатлонист Стефан Бутье.

Напомним, в прошлом сезоне общий зачёт Кубка мира выиграли норвежцы: у женщин – Тириль Экхофф, у мужчин – Йоханнес Бё. В Кубка Наций также лучшими стали женская и мужская сборная Норвегии. Женская команда Франции заняла четвёртое место, мужская — второе.