Куклина: есть желание доказать, что я могу, тем, кто постоянно кричит многое в мою сторону

30-летняя российская биатлонистка Лариса Куклина объяснила, почему не торопится завершать карьеру.

«Сколько собираюсь бегать? Наверное, пока есть желание и пока относительно себя будет происходить рост. А сколько будет это желание, я сказать не могу. На данный момент желание есть. Желание не только самой себе доказать, что я могу, но и тем, кто постоянно кричит многое в мою сторону.

На протяжении всего подготовительного периода мы постоянно тестируемся. Конечно, увиденное радует. Дай бог, чтобы этот прирост, который показывают данные аналитического отдела, полностью реализовался на лыжах в соревновательный период. Этот рост показателей удивляет не только меня, но и многих тренеров, специалистов аналитического отдела. Но главное — это реализация. Если получится реализовать то, что мы видим на бумаге, то это, конечно, для нас самих будет большим бонусом», — сказала Куклина в интервью YouTube-каналу Тимофея Лапшина.