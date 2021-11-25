Немец Фрачер выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин — пятый

В Идре (Швеция) завершилась первая в сезоне-2021/2022 мужская гонка Кубка IBU. В спринте на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал немец Лукас Фрачер, на финишном круге опередивший норвежца Сверре Далена Аспенса и немца Йоханнеса Кюна, ставших призёрами гонки. Все они допустили по одному промаху.
Лучший из россиян Василий Томшин забежал на два штрафных круга и занял пятое место, уступив победителю около 30 секунд.
Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Лукас Фрачер (Германия) – 24.10,6 (1 промах).
2. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – отставание 0,3 (1).
3. Йоханнес Кюн (Германия) +1,6 (1).
4. Ховард Богетвейт (Норвегия) +24,7 (3).
5. Василий Томшин (Россия) +29,3 (2)...
9. Александр Поварницын (Россия) +34 (1)...
12. Антон Бабиков (Россия) +43,2 (2).
13. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +52,4 (2)...
62. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.32,3 (5)
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