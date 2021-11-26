«Это же полный бред!» Александр Касперович — о школьных уроках физкультуры в России
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Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, раскритиковал школьные уроки физкультуры в России.
«У меня два сына, внуки подрастают, и я постоянно так или иначе наблюдаю за тем, как ведётся физическая подготовка на школьных уроках физкультуры. Это же бред полный! Парни оканчивают школу, идут в армию, и из сотни призывников только трое могут восемь раз подтянуться. По прежним школьным меркам — на троечку.
Когда я работал в сборной России с юниорами, проводил элементарный тест: берёшь мяч и бросаешь. Так люди даже не пытались этот мяч ловить — шарахались. Потому что координации у большинства нет вообще», — приводит слова Александра Касперовича «RT на русском».
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