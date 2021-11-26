Анфиса Резцова: я бы не стала ожидать, что сборную России по биатлону прорвёт

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова поделилась ожиданиями в преддверии старта сезона-2021/2022 Кубка мира. По словам Резцовой, от сборной России не стоит ожидать резкого прогресса.

«Питать много надежд, что ни с того ни с сего нашу команду прорвёт и мы будем бороться за медали в каждой гонке, я бы не стала. Если получится выступить лучше, чем в прошлом году, то это будет уже плюс. А если кто-то из мужчин и женщин попадёт в топ-10 общего зачёта, то будет вообще прекрасно», — приводят слова Резцовой «Известия».

Напомним, норвежцы Йоханнес Бё и Тириль Экхофф являются действующими обладателями Кубка мира по биатлону. Сезон-2021/2022 стартует в Эстерсунде (Швеция) в эту субботу, 27 ноября.