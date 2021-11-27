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Норвежец Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин завоевал бронзу

Норвежец Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин завоевал бронзу
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В Идре (Швеция) завершилась вторая мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU. Её победителем стал норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен, второе место у немца Лукаса Фрачера, третье – у россиянина Василия Томшина.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция
Мужчины. Спринт, 10 км

1.Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – 24.16,9 (0)
2.Лукас Фрачер (Германия) – отставание +4,6 (0)
3.Василий Томшин (Россия) +11,1 (0)
6.Ильназ Мухамедзянов +33,8 (1)
9.Александр Поварницын +53,3 (1)
20.Кирилл Стрельцов +1.32,8 (2).

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 1, Идре, Швеция
Мужчины. Спринт 10 км
27 ноября 2021, суббота. 15:30 МСК
Идёт
1
Александер Фьелд Андерсен
Норвегия
24:16.9
2
Лукас Фрачер
Германия
+4.6
3
Василий Томшин
Россия
+11.1
Комментарии
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