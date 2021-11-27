Норвежец Андерсен выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин завоевал бронзу

В Идре (Швеция) завершилась вторая мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU. Её победителем стал норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен, второе место у немца Лукаса Фрачера, третье – у россиянина Василия Томшина.

Биатлон. Кубок IBU. Первый этап. Идре, Швеция

Мужчины. Спринт, 10 км

1.Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – 24.16,9 (0)

2.Лукас Фрачер (Германия) – отставание +4,6 (0)

3.Василий Томшин (Россия) +11,1 (0)

6.Ильназ Мухамедзянов +33,8 (1)

9.Александр Поварницын +53,3 (1)

20.Кирилл Стрельцов +1.32,8 (2).