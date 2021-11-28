«Что-то было не так». Нигматуллина высказалась по поводу спринта на этапе КМ в Эстерсунде

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) прокомментировала результаты спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, Нигматуллина показала лучший результат среди россиянок, придя на финиш 17-й.
«Почему на первом же круге проигрываем по 20-30 секунд? Пока так готовы. Рассчитываю на то, что это только начало сезона. Надеюсь, так не будет продолжаться весь сезон. Я буду стараться.
Я работаю здесь и сейчас, а планировать подготовку — это не моя задача. Я исполнитель. По поводу того, когда должен быть пик, мне ничего не говорят. Тренируюсь и бегаю по мере своих сил. Пока получается вот так. Надеюсь, мои наставники запланировали, что я буду разгоняться.
Сегодня была возможность добавить, но присутствовала некоторая неуверенность. Не знаю, с чем это связано. Что-то было не так», — сказала Нигматулина в эфире «Матч ТВ».
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