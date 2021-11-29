Дмитрий Губерниев: сборная России по биатлону выступает в роли цирковой труппы. Сюрреализм
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении сборной России на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Он жёстко раскритиковал Евгения Гараничева и Матвея Елисеева.
«Мы выступаем в роли цирковой труппы на этом биатлоне. Бывает гонщицкое несчастье, когда перепутал створ Латыпов или когда возникли проблемы с креплением у Мироновой. Но, конечно, главное выступление этапа – Гараничев и Елисеев.
Гараничев, опоздавший на старт и забывший палки, — это хоть стой, хоть падай. Елисеев, который рассказывает, что все вокруг виноваты, теперь ещё и изотоник обвиняет. При этом говорит он это всё в прямом эфире. Это настоящий сюрреализм, честное слово», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».
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