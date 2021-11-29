Сборная России может пропустить старт юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием

Юниорская сборная России по биатлону может пропустить первые этапы юниорского Кубка IBU из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает Metaratings со ссылкой на источник, близкий к команде.



Финансирование участия российских биатлонистов в международных соревнованиях осуществляет Министерство спорта, однако участие именно в этих стартах в настоящий момент находится под вопросом. Ясность должна появиться уже в ближайшие дни, тогда как старт юниорского Кубка IBU намечен на 10 декабря.



Ещё одной проблемой юниорской команды может стать чемпионат мира в Солт-Лэйк-Сити (США). Большинство российских биатлонистов вакцинированы непризнанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакциной «Спутник V», тогда как власти США впускают в страну только тех, кто был привит признанными ВОЗ вакцинами.