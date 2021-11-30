Себастиан Самуэльссон рассказал, за счёт чего он достиг хорошей формы к началу сезона
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, что роллерный тредбан, который он купил за 1,5 млн шведских крон, поспособствовал его хорошей форме в начале сезона.
«Я считаю, что это очень важно для меня, и это очень помогло мне при подготовке к началу сезона. Я вижу в этом конкурентное преимущество перед многими моими соперниками. Это роскошь, которую я себе позволил и которая действительно будет способствовать хорошим результатам», — приводит слова Самуэльсcона NRK.
На приобретение тредбана отреагировали и конкуренты шведа. В частности, Йоханнес Бё отметил великолепную форму шведа.
«То, в какой он форме, просто впечатляет, потому что в Эстерсунде я выступил очень хорошо, однако он всё равно был выше», — сказал норвежец.
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