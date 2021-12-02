Даниил Серохвостов признался, что проспорил Антону Бабикову 10 тыс. рублей
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22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов, которого в сезоне-2021/2022 впервые вызвали на Кубок мира, признался, что проспорил 10 тыс. рублей другому члену национальной команды, Антону Бабикову. Это произошло после того, как Серохвостова вызвали на второй этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Я ведь 10 тысяч проиграл. Поспорил с Антоном Бабиковым. Он сказал, что я поеду на Кубок мира, а я — что не поеду. В итоге сначала он мне скинул деньги (Серохвостова не вызвали в сборную на первый этап Кубка мира в Эстерсунде. — Прим. «Чемпионата»), а через пару дней я ему вернул и ещё столько же добавил», — приводит слова Даниила Серохвостова «Матч ТВ».
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