Даниил Серохвостов признался, что проспорил Антону Бабикову 10 тыс. рублей

22-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов, которого в сезоне-2021/2022 впервые вызвали на Кубок мира, признался, что проспорил 10 тыс. рублей другому члену национальной команды, Антону Бабикову. Это произошло после того, как Серохвостова вызвали на второй этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я ведь 10 тысяч проиграл. Поспорил с Антоном Бабиковым. Он сказал, что я поеду на Кубок мира, а я — что не поеду. В итоге сначала он мне скинул деньги (Серохвостова не вызвали в сборную на первый этап Кубка мира в Эстерсунде. — Прим. «Чемпионата»), а через пару дней я ему вернул и ещё столько же добавил», — приводит слова Даниила Серохвостова «Матч ТВ».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.