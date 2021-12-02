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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, женщины, общий зачёт после спринта

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Хаузер поднялась на 1-е место
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Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер лидирует в общем зачёте Кубка мира среди женщин. Второе место занимает Динара Алимбекова (Беларусь), тройку замыкает Эльвира Эберг (Швеция).

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 134.
2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 129.
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 111.
4. Маркета Давидова (Чехия) — 109.
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 108.
6. Денизе Херрман (Германия) — 96.
7. Анна Сола (Беларусь) — 94.
8. Франциска Пройс (Германия) — 94.
9. Анаис Шевалье (Франция) — 92.
10. Ханна Эберг (Швеция) — 90.
11. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 76...
18. Кристина Резцова (Россия) — 56...
30. Светлана Миронова (Россия) — 37...
49. Валерия Васнецова (Россия) — 15...
51. Лариса Куклина (Россия) — 13.

Напомним, сегодня, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла шведка Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды.

Календарь гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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