Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: сборная России опустилась на 6-е место
Комментарии

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 1208.
2. Германия – 1189.
3. Норвегия – 1134.
4. Беларусь – 1130.
5. Франция – 1128.
6. Россия – 1084.
7. Чехия – 1047.
8. Австрия – 1023.
9. Италия – 932.
10. Украина – 913.

Напомним, сегодня, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала от лидера на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова. Она финишировала на 20-й позиции.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021