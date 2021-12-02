Зачёт Кубка наций среди женщин: сборная России опустилась на 6-е место
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Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 1208.
2. Германия – 1189.
3. Норвегия – 1134.
4. Беларусь – 1130.
5. Франция – 1128.
6. Россия – 1084.
7. Чехия – 1047.
8. Австрия – 1023.
9. Италия – 932.
10. Украина – 913.
Напомним, сегодня, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала от лидера на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова. Она финишировала на 20-й позиции.
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