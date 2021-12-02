Зачёт Кубка наций среди женщин: сборная России опустилась на 6-е место

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1208.

2. Германия – 1189.

3. Норвегия – 1134.

4. Беларусь – 1130.

5. Франция – 1128.

6. Россия – 1084.

7. Чехия – 1047.

8. Австрия – 1023.

9. Италия – 932.

10. Украина – 913.

Напомним, сегодня, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала от лидера на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова. Она финишировала на 20-й позиции.