Иванов и Сливко победили в суперспринтах на втором этапе Кубка России по биатлону

В Ханты-Мансийске состоялись суперспринты на втором этапе Кубка России по биатлону.



В суперспринте на 5 км среди женщин победу одержала Виктория Сливко. Она преодолела дистанцию за 23 минуты 14 секунд, допустив один промах. Второй стала Анна Никулина, которая уступила победителю 7,8 секунды.

Тройку лучших замкнула Анна Григорьева. Маргарита Васильева показала 7-й результат.

В мужском суперспринте на 5 км лучшим стал Дмитрий Иванов. Он допустил два промаха и преодолел дистанцию за 19 минут 11 секунд. Вторым стал Максим Цветков, а третьим — Роман Сурнев.



Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск

Суперспринт. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) – 23:14.1 (1)

2. Анна Никулина (Новосибирская область) +7.8 (2)

3. Анна Григорьева (Красноярский край) +13.4 (1)



Суперспринт. Мужчины

1. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 19:11.4 (2)

2. Максим Цветков (Санкт-Петербург/Вологодская область) +3.4 (2)

3. Роман Сурнев (Ульяновская область) +5.1 (2)