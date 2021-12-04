Кубок мира по биатлону: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Сегодня, 4 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 15:00 мск.



В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.



Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Спустя 13 секунд стартует шведка Эльвира Эберг, затем в борьбу вступит Анна Сола из Беларуси (+0.14). Участие в гонке примут пять россиянок: Светлана Миронова стартует 20-й (+1.03), Кристина Резцова — 27-й (+1.15), Ульяна Нигматулллина — 29-й (+1.16), Лариса Куклина — 43-й (1.39), Ирина Казакевич — 45-й (+1.47).

В общем зачёте Кубка мира лидирует Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 11-й.