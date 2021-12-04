Кубок мира по биатлону: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Сегодня, 4 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 15:00 мск.
В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Спустя 13 секунд стартует шведка Эльвира Эберг, затем в борьбу вступит Анна Сола из Беларуси (+0.14). Участие в гонке примут пять россиянок: Светлана Миронова стартует 20-й (+1.03), Кристина Резцова — 27-й (+1.15), Ульяна Нигматулллина — 29-й (+1.16), Лариса Куклина — 43-й (1.39), Ирина Казакевич — 45-й (+1.47).
В общем зачёте Кубка мира лидирует Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 11-й.
- 4 декабря 2021
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
08:54
- 3 декабря 2021
-
21:35
-
20:51
-
18:36
-
18:01
-
17:59
-
17:10
-
15:05
-
14:33
-
14:18
-
13:46
-
13:25
-
13:07
-
12:22
-
12:17
-
12:13
-
12:11
-
11:10
-
10:57
-
10:05
-
09:44
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
08:55
-
08:48
-
08:41
-
00:16
- 2 декабря 2021
-
23:36
-
23:24
-
23:04
-
22:38