Видеообзор мужского спринта в Эстерсунде, на котором Латыпов остановился в шаге от топ-3

Накануне, 2 декабря, в Эстерсенде (Швеция) стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Программу мужских соревнований открывал спринт.



Победителем гонки стал швед Себастиан Самуэльссон. Он допустил один промах и преодолел дистанцию за 22 минуты 58 секунд. Ещё два места на пьедестале заняли французские биатлонисты. Эмильен Жаклен стал вторым, отстав на 18 секунд от победителя. Тройку лучших замкнул Кентен Фийон Майе.



Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов. Он занял четвёртое место, ему не хватило менее пяти секунд, чтобы подняться на пьедестал.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.

Кубок мира. 2-й этап. Мужчины. Спринт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -22.58,7 (1 промах)

2. Эмильен Жаклен (Франция) +18 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,5 (1)

4. Эдуард Латыпов (Россия) +26,1 (0)

...13. Александр Логинов (Россия) +55,9 (1)

...28. Александр Поварницын (Россия) +1.22,0 (1)

...33. Карим Халили (Россия) +1.29,7 (2)

...39. Василий Томшин (Россия) +1.38,5 (2)

...73. Даниил Серохвостов (Россия) +2.33,6 (4)