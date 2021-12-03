Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Как вы оцениваете 4-е место Латыпова в спринте?

Как вы оцениваете 4-е место Латыпова в спринте?
Комментарии

Накануне, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Мужской спринт выиграл швед Себастиан Самуэльссон. Россиянин Эдуард Латыпов мог оказаться на пьедестале, но в итоге занял четвёртое место. До подиума россиянину не хватило менее пяти секунд.

Четвёртое место — лучший российский результат в нынешнем сезоне. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Предлагаем читателям оценить выступление Латыпова и сказать, было оно успешным или нет.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021