Как вы оцениваете 4-е место Латыпова в спринте?
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Накануне, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Мужской спринт выиграл швед Себастиан Самуэльссон. Россиянин Эдуард Латыпов мог оказаться на пьедестале, но в итоге занял четвёртое место. До подиума россиянину не хватило менее пяти секунд.
Четвёртое место — лучший российский результат в нынешнем сезоне. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Предлагаем читателям оценить выступление Латыпова и сказать, было оно успешным или нет.
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