Как вы оцениваете 4-е место Латыпова в спринте?

Накануне, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Мужской спринт выиграл швед Себастиан Самуэльссон. Россиянин Эдуард Латыпов мог оказаться на пьедестале, но в итоге занял четвёртое место. До подиума россиянину не хватило менее пяти секунд.



Четвёртое место — лучший российский результат в нынешнем сезоне. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Предлагаем читателям оценить выступление Латыпова и сказать, было оно успешным или нет.