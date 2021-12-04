Максим Цветков выиграл спринт на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске состоялась мужская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России. Победу в ней одержал представитель Санкт-Петербурга Максим Цветков, второе место занял Михаил Первушин, третий результат у Евгения Идинова.

Биатлон. Кубок России. Второй этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Спринт. 10 км.

1.Максим Цветков (Санкт-Петербург) – 24.28,7 (1 промах)

2.Михаил Первушин (Московская область) – отставание + 11,8 секунды (1)

3.Евгений Идинов (Тюменская область) +19,0 (0)

5.Кирилл Бажин (Свердловская область) +28,0 (1)

7.Семён Сучилов (Ханты-Мансийский автономный округ) +42,0 (3)

13.Андрей Вьюхин (Тюменская область) +1.10,2 (5)

36.Юрий Шопин (Ульяновская область) +2.37,3 (3).