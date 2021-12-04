Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Евгения Буртасова снялась с масс-старта на этапе Кубка IBU в Шушене из-за недомогания

Евгения Буртасова снялась с масс-старта на этапе Кубка IBU в Шушене из-за недомогания
Комментарии

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) не выступит в масс-старте на 12 км на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) из-за недомогания, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Гонка начнётся в 15:30 мск, в ней примут участие 60 спортсменок (вместо 30).

Буртасова должна была начать гонку на шестой позиции в стартовом поле, так как занимает шестое место в общем зачёте Кубка IBU.

Таким образом, состав сборной России на гонку выглядит следующим образом: Анастасия Шевченко, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Также сегодня, 4 ноября, состоится мужской масс-старт, где Россию представят Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Начало — в 12:30 мск.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021