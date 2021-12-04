Евгения Буртасова снялась с масс-старта на этапе Кубка IBU в Шушене из-за недомогания

Российская биатлонистка Евгения Буртасова (Павлова) не выступит в масс-старте на 12 км на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) из-за недомогания, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Гонка начнётся в 15:30 мск, в ней примут участие 60 спортсменок (вместо 30).

Буртасова должна была начать гонку на шестой позиции в стартовом поле, так как занимает шестое место в общем зачёте Кубка IBU.

Таким образом, состав сборной России на гонку выглядит следующим образом: Анастасия Шевченко, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Также сегодня, 4 ноября, состоится мужской масс-старт, где Россию представят Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов, Евгений Гараничев и Никита Поршнев. Начало — в 12:30 мск.