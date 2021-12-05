Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Кристиансен вышел в лидеры, Латыпов — 5-й

Победитель гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен вышел в лидеры общего зачёта соревнований, опередив шведа Себастиана Самуэльссона и соотечественника Йоханнеса Бё. Россиянин Эдуард Латыпов сохранил пятую позицию.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 175.

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 154.

4. Эмильен Жаклен (Франция) — 151.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 139.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 130.

20. Александр Логинов (Россия) — 69…

35. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…

45. Саид Каримулла Халили (Россия) — 23…

48. Александр Поварницын (Россия) — 17…

53. Матвей Елисеев (Россия) — 11…

61. Василий Томшин (Россия) — 4.