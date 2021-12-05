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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, мужчины, общий зачёт после гонки преследования

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Кристиансен вышел в лидеры, Латыпов — 5-й
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Победитель гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен вышел в лидеры общего зачёта соревнований, опередив шведа Себастиана Самуэльссона и соотечественника Йоханнеса Бё. Россиянин Эдуард Латыпов сохранил пятую позицию.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 178.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 175.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 154.
4. Эмильен Жаклен (Франция) — 151.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 139.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 130.
20. Александр Логинов (Россия) — 69…
35. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…
45. Саид Каримулла Халили (Россия) — 23…
48. Александр Поварницын (Россия) — 17…
53. Матвей Елисеев (Россия) — 11…
61. Василий Томшин (Россия) — 4.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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