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Биатлон, 3-й этап Кубка мира-2021/2022, Хохфильцен, расписание трансляций

Расписание трансляций 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Хохфильцене
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С 10 по 12 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание трансляций
10 декабря
13:25 мск — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).
16:15 — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport).

11 декабря
14:15 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).
16:15 — эстафета, женщины («Матч ТВ», Eurosport).

12 декабря
13:45 — эстафета, мужчины («Матч ТВ», Eurosport).
16:30 — гонка преследования, женщины («Матч! Арена», Eurosport).

В состав мужской сборной России на третий этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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