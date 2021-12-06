Алимбекова призналась, что соотечественница Сола заблокировала её в «Инстаграме»
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Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова объяснила, почему не смогла отметить в посте о серебре Беларуси в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) соотечественницу Анну Солу. Также в составе команды выступили Ирина Кривко и Елена Кручинкина.
Одна из подписчиц Алимбековой спросила у Динары: «А почему Анну Солу на фото не отметили?». «Я в блоке после гонки», — ответила биатлонистка.
Напомним, победу в эстафете одержала сборная Франции, бронза досталась Швеции. Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место.
Ранее Сола уклонилась от ответа на вопрос, почему с Алимбековой не общаются в национальной команде.
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