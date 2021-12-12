Кубок мира по биатлону: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.
В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport.
Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Беларуси Анна Сола. Спустя 47 секунд стартует француженка Жюстин Бреза, затем в борьбу вступит норвежка Марте Рёйселанд (+0.50).
Участие в гонке примут пять россиянок: Ирина Казакевич стартует 19-й (+1.41), Кристина Резцова — 22-й (+1.42), Ульяна Нигматуллина — 30-й (+1.57), Светлана Миронова — 38-й (+2.16), Валерия Васнецова — 45-й (+2.22).
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 60.
2. Анаис Бескон (Франция) — 54.
3. Анаис Шевалье (Франция) — 48.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43.
5. Франциска Пройс (Германия) — 40...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 24...
24. Светлана Миронова (Россия) — 17...
31. Кристина Резцова (Россия) — 10.
32. Ирина Казакевич (Россия) — 9.
36. Лариса Куклина (Россия) — 5.
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