Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону 2021/2022, Хохфильцен, женщины: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.

В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч! Арена», Eurosport.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Беларуси Анна Сола. Спустя 47 секунд стартует француженка Жюстин Бреза, затем в борьбу вступит норвежка Марте Рёйселанд (+0.50).

Участие в гонке примут пять россиянок: Ирина Казакевич стартует 19-й (+1.41), Кристина Резцова — 22-й (+1.42), Ульяна Нигматуллина — 30-й (+1.57), Светлана Миронова — 38-й (+2.16), Валерия Васнецова — 45-й (+2.22).

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 60.
2. Анаис Бескон (Франция) — 54.
3. Анаис Шевалье (Франция) — 48.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 43.
5. Франциска Пройс (Германия) — 40...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 24...
24. Светлана Миронова (Россия) — 17...
31. Кристина Резцова (Россия) — 10.
32. Ирина Казакевич (Россия) — 9.
36. Лариса Куклина (Россия) — 5.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021