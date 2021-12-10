Шашилов по 5-балльной шкале оценил выступление россиянок в спринте Хохфильцена

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Оценил бы гонку на 3,5. Стрельнули незапланированно два круга. Это нам непозволительно пока. Но девчонки бились, боролись, команда есть.
Провал Мироновой? У неё время есть, она девчонка с головой, так что месяц спокойной работы и стартов у нас есть. Всё будет нормально», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.
Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
- 10 декабря 2021
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