Зачёт Кубка наций среди мужчин: Словения поднялась в топ-10
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Сегодня, 12 декабря, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия – 1:14.34,8 (0+5)
2. Франция +21,2 (0+8)
3. Россия +47,3 (1+9)...
8. Словения (1+8)...
16. Австрия (1+10).
Сборная Словении заняла 8-е место в эстафете и вытеснила с 9-й позиции мужского Кубка наций Австрию (16).
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 2528.
2. Франция – 2436.
3. Россия – 2249.
4. Германия – 2202.
5. Швеция – 2042.
6. Беларусь – 1897.
7. Украина – 1877.
8. Италия – 1762.
9. Словения – 1581.
10. Канада – 1569.
Новость по темеСборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете
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