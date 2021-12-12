Зачёт Кубка наций среди мужчин: Словения поднялась в топ-10

Сегодня, 12 декабря, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:14.34,8 (0+5)

2. Франция +21,2 (0+8)

3. Россия +47,3 (1+9)...

8. Словения (1+8)...

16. Австрия (1+10).

Сборная Словении заняла 8-е место в эстафете и вытеснила с 9-й позиции мужского Кубка наций Австрию (16).

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 2528.

2. Франция – 2436.

3. Россия – 2249.

4. Германия – 2202.

5. Швеция – 2042.

6. Беларусь – 1897.

7. Украина – 1877.

8. Италия – 1762.

9. Словения – 1581.

10. Канада – 1569.