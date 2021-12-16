Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Алимбекова опередила Солу

Сегодня, 16 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

Представительница Беларуси Динара Алимбекова, ставшая шестой в спринте, на один балл опережает соотечественницу Анну Солу, финишировавшую седьмой, в общем зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 336.

2. Динара Алимбекова (Беларусь) — 275.

3. Анна Сола (Беларусь) — 274.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 267.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 253.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 239.

7. Денизе Херрман (Германия) — 221.

8. Анаис Бескон (Франция) — 212.

9. Маркета Давидова (Чехия) — 193.

10. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 185...

13. Кристина Резцова (Россия) — 154…

14. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 153…

29. Ирина Казакевич (Россия) — 87…

31. Светлана Миронова (Россия) — 84...

40. Валерия Васнецова (Россия) — 45…

61. Лариса Куклина (Россия) — 18.