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Кубок мира по биатлону 2021/2022, Хохфильцен, женщины, гонка преследования, текстовая онлайн-трансляция

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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Сегодня, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская гонка преследования на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:30 мск.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Беларуси Анна Сола. Спустя 47 секунд стартует француженка Жюстин Бреза, затем в борьбу вступит норвежка Марте Рёйселанд (+0.50).

Участие в гонке примут пять россиянок: Ирина Казакевич стартует 19-й (+1.41), Кристина Резцова — 22-й (+1.42), Ульяна Нигматуллина — 30-й (+1.57), Светлана Миронова — 38-й (+2.16), Валерия Васнецова — 45-й (+2.22).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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