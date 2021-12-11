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Россия — шестая после первого этапа женской эстафеты в Хохфильцене

Россия — шестая после первого этапа женской эстафеты в Хохфильцене
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На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) проходит женская эстафета 4х6 км. За сборную России на первом этапе выступала Валерия Васнецова. На обоих огневых рубежах она допустила по одному промаху и закрыла мишени дополнительными патронами.

Валерия завершила этап на шестом месте. Лидирует сборная Швеции. Отставание России — 38,4 секунды. На втором этапе выступит Светлана Миронова.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. Победу одержала Франция, второй стала Беларусь, третьей — Швеция.

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