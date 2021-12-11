«Выбирались». Анна Богалий — о серебре российских биатлонисток в эстафете в Хохфильцене

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на серебряную медаль российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Сборная России уступила лишь Швеции.
«В эстафетной гонке наши девушки шли по нарастающей. Серебро — это замечательно, но если бы начали здорово, то сейчас было бы другое настроение. Несмотря на долгую стрельбу на первом этапе, бежали, в отличие от вчерашнего дня, здорово. Показали характер: бились, старались, выбирались. С таким же настроем надо выходить на пасьют. Как сказал Василий Томшин: можно биться и заезжать в десятку.
Не секрет, что Хохфильцен не такая высокая точка на биатлонной карте. Но, как и в Оберхофе, там достаточно коварная высота. Тысяча метров — это когда нельзя начинать быстро, при этом надо знать, как подходить на рубеж. В этом есть определённое искусство. Акклиматизация после Швеции проходит по-разному. Вчерашний день показал, что мы, видимо, были на неком пике акклиматизационной ямы», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 11 декабря 2021
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